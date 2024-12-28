صحة الفيوم.. 72 قافلة علاجية مجانية ضمن مبادرات "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"

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بوابة الفجر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم عن تنفيذ 72 قافلة علاجية مجانية منذ بداية يناير وحتى نوفمبر 2024، وذلك في إطار مبادرات "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، ووفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان لتوفير الخدمات الطبية المتخصصة في المناطق النائية والبعيدة.

صرّح الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن هذه القوافل تأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات طبية متكاملة بالمجان لأهالي المحافظة، موضحًا أن إدارة القوافل العلاجية، بقيادة الدكتور أحمد سعد اللباد، نفذت هذه القوافل بنجاح في جميع مراكز المحافظة.

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وكيل صحة الفيوم يجري جولة ميدانية مكثفة على الإدارات لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء

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محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية الصحة لعام 2024

أكد الدكتور اللباد أنه تم تنفيذ القوافل العلاجية في مختلف مراكز المحافظة، حيث شملت:

15 قافلة بمركز الفيوم.

14 قافلة بمركز إطسا.

15 قافلة بمركز يوسف الصديق.

11 قافلة بمركزي أبشواي وطامية لكل منهما.

6 قوافل بمركز سنورس.


وأوضح ياسر دخيل، مسئول معلومات القوافل، أن القوافل استقبلت 80،408 مواطنين خلال الفترة المذكورة، وتم تحويل 140 منهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، كما تم تقديم خدمات الفحص الطبي المختلفة، منها:

فحص ضغط الدم ومستوى السكر لعدد 7،786 مواطن.

إجراء فحوصات معملية وأشعة لـ 4،794 مواطن.

مشاركة 12،879 مواطن في ندوات التثقيف الصحي.


وأشار دخيل إلى أن القوافل تمت بالتعاون مع الجامعات المصرية، الأحزاب السياسية، والجمعيات الأهلية، مما ساهم في تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للأهالي.

وأكد الدكتور العشماوي أن القوافل العلاجية ستستمر خلال الفترة المقبلة، طبقًا لخطة وزارة الصحة والسكان، لتلبية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

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