هنا الزاهد عن دورها في "بضع ساعات يوم ما": كنت متعلقة بالشخصية

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن حبها وتعلقها بالدور الذي قدمته في فيلم “بض ساعات يومًا ما”، مؤكدة أن الشخصية التي جسدتها كانت مميزة وقريبة من قلبها.



منشور الفنانة هنا الزاهد

حيث شاركت هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها صورًا لها وعلقت على منشورها قائلة: "أنا من الناس اللي قرأت الرواية لـ محمد صادق وكنت حابة شخصية معينة اسمها سارة واتعلقت بقصتها لأنها شبهي جدًا".



وتابعت: "يشاء القدر أن الرواية دي تتعمل فيلم وأنا اللي أعمل سارة وكمان من إخراج الأستاذ عثمان أبو لبن مخرج فيلم قصة حب تقدروا تشوفوا الفيلم في السينمات يا رب يعجبكم".



ولقد حقق فيلم “بضع ساعات يوم ما”

أصداء إيجابية منذ طرحه، حيث أشاد الجمهور والنقاد بأداء هنا الزاهد ودورها المؤثر في الأحداث.



أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

تدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطًا يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.



قصص حب متعددة تجمع أبطال “بضع ساعات في يوم ما” في أجواء ساحرة

كما يشهد فيلم “بضع ساعات في يوم ما” سلسلة من القصص الرومانسية التي تضفي عليه طابعًا مميزًا، أبرزها قصة حب تجمع بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وأخرى تربط بين أحمد السعدني ومي عمر، إلى جانب قصة رومانسية مميزة بين أسماء جلال ومحمد الشرنوبي.

و تدور هذه العلاقات وسط أجواء هادئة وجذابة، ليعيد الفيلم التأكيد على أهمية الأعمال الرومانسية واحتفاظها بمكانة خاصة على الساحة الفنية، خاصة مع الانتشار الملحوظ لهذا النوع من الأفلام خلال الفترة الأخيرة.

أبطال وصناع فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من أبرز النجوم وهم: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، ويعد فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي.