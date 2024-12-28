نتنياهو يستعد للخضوع لعملية جراحية

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رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي - أرشيفية

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خضوع الأخير يوم غد الأحد، لعملية جراحية بسبب تضخم في البروستات.

وذكر بيان تم نشره اليوم السبت: "خضع رئيس الوزراء نتنياهو، الأربعاء، لفحص في مستشفى هداسا، حيث تم اكتشاف التهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستات."

وأوضح البيان أنه منذ ذلك الحين، ولعدة أيام، تلقى رئيس الوزراء العلاج بالمضادات الحيوية التي قضت على العدوى.

وكشف أنه "سيخضع رئيس الوزراء غدا لعملية جراحية لإزالة البروستات".

ووعد مكتب نتنياهو بتوفير التفاصيل الكاملة في وقت لاحق. لافتا إلى أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماع الحكومة غدا كما هو مخطط له.

وخضع نتنياهو البالغ من العمر 74 عاما لعمليات جراحية سابقة في أغسطس 2013. وفي شهر يوليو من العام الماضي، وفي أبريل من هذا العام.

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