تداول 29 سفينة للحاويات بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم السبت، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادرت 9 سفن، ليصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 29 سفينة.





حركة البضائع العامة:

• الصادرات: بلغت 19،794 طنًا، تضمنت 5،447 طن يوريا، 1،007 أطنان حديد، 1،852 طن كاولينا، 949 طن كلينكر، 5،033 طن جبس خام، و5،506 أطنان بضائع متنوعة.

• الواردات: بلغت 27،994 طنًا، شملت 507 أطنان قمح، 6،340 طن حديد، 13،515 طن ذرة، 1،500 طن خردة، 3،150 طن زيت طعام، 1،117 طن زان، 441 طن بضائع متنوعة (رورو)، و3،582 رأس ماشية بإجمالي وزن 1،424 طن.





حركة الحاويات:

• الصادرات: 1،067 حاوية مكافئة.

• الواردات: 1،613 حاوية مكافئة.

• الترانزيت: 4،165 حاوية مكافئة.





رصيد القمح بالميناء:

• صوامع القطاع العام: 49،906 أطنان.

• مخازن القطاع الخاص: 126،269 طنًا.





حركة النقل:

• غادرت 3 قطارات محملة بـ 3،350 طن قمح إلى صوامع القليوبية وطنطا.

• وصلت 3 قطارات من الإسكندرية بعد تفريغ 75 حاوية (40 قدمًا).

• غادرت 4 وحدات نهرية محملة بـ 1،703 أطنان قمح إلى صومعة أمبابة.

• بلغت حركة الشاحنات بالميناء دخولًا وخروجًا 2،888 شاحنة.