ميشيل سعد: محمد صلاح مُرشح أول لجائزة البالون دور لعام 2025

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد ميشيل سعد، الإعلامي الرياضي، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، يعيش موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال سعد في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الصحافة الإنجليزية تؤكد أحقية محمد صلاح في الفوز بجائزة البالون دور، ومن حقه يجدد عقده مع ليفربول بالراتب الذي يناسبه".

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وأضاف: "محمد صلاح مرشح أول لجائزة البالون دور لعام 2025، واللاعب يمنح ليفربول أولوية في تجديد عقده خلال الفترة المقبلة".

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