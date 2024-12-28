عاجل - "الأخطر في تاريخ المخابرات".. تحقيق إسرائيلي يكشف لأول مرة عن كواليس اغتيال إسماعيل هنية

أكدت وسائل إعلام عربية، نقلًا عن القناة 12 الإسرائيلية، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تسمح بنشر معلومات جديدة حول اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

وأوضح تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية، أن هنية رصد وهو يرتاد الموقع ذاته بطهران مرات عدة ويبقى في الغرفة نفسها.

وقال إن التحقيق، إن الموساد اغتال هنية بواسطة قنبلة وضعت في غرفته بحيث لا تؤدي إلى مقتل أحد غيره، لافتًا إلى أن القنبلة وضعت في غرفة هنية قبل بدء مراسم تسلم الرئيس الإيراني الجديد منصبه

ولفت تحقيق للقناة 12، إلى أن ليلة اغتيال هنية تعطل مكيف غرفته وهو ما كان سيؤدي لإلغاء المهمة لكن الإيرانيين أصلحوه، وأن عملية اغتيال هنية كانت من الأخطر والأكثر حساسية في تاريخ المخابرات، بالإضافة إلى أن هنية كان أحد المشاركين في التخطيط للهجوم على إسرائيل.