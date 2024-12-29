بإطلالة جريئة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هدى الأتربي، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور الفنانة هدى الأتربي

وعلقت هدى، على منشورها قائلة: "الريفيرا الفرنسية".

حيث أرتدت هدى، فستان طويل باللون الأحمر يتميز بقصة الكب، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الجرئ الذي يتناسب مع إطلالتها.

الفنانة هدى الأتربي

أحدث أعمال هدى الأتربي

وكان آخر مشاركات هدى الأتربي، مسلسل "نقطة سودة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه وأشاد به الجمهور وبقصته التشويقية والحبكة الدرامية التي اتبعها العمل.

طاقِم عمَل مسلسل "نقطة سودة"

يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.



أحداث مسلسل "نقطة سودة"



تدور أحداث المسلسل حول رضوى وشقيقها صلاح يضعان خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، لكن تلك الخطة تجد محاولة للتصدي لها من قبل الثنائي عمر وعلي السيوفي، وهو ما يتسبب في انعطاف الأمور بشكل خطير، حينما يقع الثنائي رضوى وعمر في حب بعضهما رغم العداء المشتعل بين الطرفين.