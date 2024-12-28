الرقابة العسكرية الإسرائيلية تسمح بنشر معلومات جديدة حول اغتيال إسماعيل هنية في طهران

العدو الصهيوني
الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي - أرشيفية

قالت "القناة 12" العبرية مساء السبت، إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر معلومات جديدة حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

رصد هنية وهو يرتاد الموقع ذاته بطهران مرات عدة ويبقى في الغرفة نفسها.

- الموساد اغتال هنية بواسطة قنبلة وضعت في غرفته بحيث لا تؤدي إلى مقتل أحد غيره.

- القنبلة وضعت في غرفة هنية قبل بدء مراسم تسلم الرئيس الإيراني الجديد منصبه.

- ليلة اغتيال هنية تعطل مكيف غرفته وهو ما كان سيؤدي لإلغاء المهمة لكن الإيرانيين أصلحوه.

- عملية اغتيال هنية كانت من الأخطر والأكثر حساسية في تاريخ المخابرات.

- هنية كان أحد المشاركين في التخطيط للهجوم على إسرائيل.

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