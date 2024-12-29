فيلم "بضع ساعات في يوم ما" يقترب من تحقق 5 مليون في ثالث أيام عرضه

الفجر الفني
بوابة الفجر

إيرادات عالية حققها فيلم بضع ساعات في يوم ما، في دور العرض المصرية، أمس الخميس، حيث حصد في ثالث أيام عرضه قرابة 2 مليون و51 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادته بعد 72 ساعة عرض إلى 4 مليون و632 ألف جنيه.

 

تفاصيل فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

 

تدور قصة فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص المرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي.

 

يشارك في بطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» كل من هشام ماجد، ومي عمر، وهنا الزاهد، وأحمد السعدنين وناهد السباعي، وأسماء جلال، ومحمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمد سلام، ومايان السيد، وخالد أنور، ومن تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

 

تحويل رواية إلى شاشة السينما
 

"بضع ساعات في يوم ما" هو مشروع فني قائم على رواية الكاتب محمد صادق، حيث تعاون مع المخرج عثمان أبو لبن لتحويل الرواية إلى عمل سينمائي.

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