مفاجأة قوية من الزمالك.. سيف الجزيري له 5 شهور فقط وهذه حقيقة تجميد اللاعب بتعليمات لجروس
قال الإعلامي خالد الغندور إن مصدر بالزمالك بالزمالك كشف له حقيقية توجيه جروس المدير الفني للزمالك بعدم الدفع بسيف الجزيري لاعب الفريق في المباريات.
سيف الجزيري له 5 شهور وهذه حقيقة تجميد اللاعب
وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وأكد المصدر ان الإدارة لا تتدخل في عمل جروس ومشاركة الجزيري في المباريات أمر يعود للجهاز الفني".
وتابع: "واوضح المصدر ان الجزيزي له 5 شهور متأخرة فقط وليس 9 شهور كم زعم محاميه مؤكدًا إنه يتم العمل في الفترة الحالية علي توفير جميع المستحقات المتأخرة للاعبين".