وكيل تضامن الدقهليه تشهد حفل زفاف إحدي بنات تحسين الصحة

محافظات
وكيل وزارة التضامن
وكيل وزارة التضامن خلال الحفل

شهدت مساء اليوم الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارةتضامن الدقهلية، حفل زفاف إحدي بنات تحسين الصحة بطلخا وإتمام عرس زواجها وإدخال البهجة والسرور على قلبها.

جاء الحفل بحضور عنايات الشربيني رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الادارة والعاملين بالجمعية،  الاستاذة نادية دياب مدير ادارة الاسرة والطفولة، والاستاذة حنان الخربوطلي مسئول دور الرعاية بمديرية تضامن الدقهلية وعدد كبير من أصدقاء العروسين والأهل وسط أجواء يسودها الفرحة والبهجة

حرصت "جلالة "علي تقديم التهاني القلبية للعروسين، داعيًا أن يتمم زواجهم على خير وأن يجعله زواجًا مباركًا، وتم التقاط الصور التذكارية مع العروسين موصيًا زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، ومؤكدة لهم على دعمه الكامل والوقوف بجانبهم لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة ونقلت لهم تهنئة اصحاب المعالي الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي،واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

الدكتورة ماجدة جلالة الدكتورة مايا مرسي التقاط الصور أعضاء مجلس الإدارة الصور التذكارية اللواء طارق مرزوق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المعاملة الحسنة أمن الدقهلية العروسين تضامن الدقهلية حافظ الدقهلية رئيس مجلس الإدارة

مواد متعلقة

مرتديا "الكاجوال"..محافظ الدقهلية يتجول في شوارع المنصورة ويوجه بزيادة والإنارة سلات القمامة بالممشى

أسعار الخضروات اليوم السبت 28-12-2024 في الدقهلية

اسعار اللحوم اليوم السبت 28-12-2024 في الدقهلية

اسعار البيض اليوم السبت 28-12-2024 في الدقهلية

اسعار الفاكهة اليوم السبت 28-12-2024 في الدقهلية

وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماع لجنة المضاعفات والوفيات

محافظ الدقهلية في جولة تفقدية: سرعة الانتهاء من التطوير الجاري بسوق الخضراوات بالشيخ حسانين

أسعار البقوليات اليوم السبت 28-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

أنيس بن ميم: أزمة الجزيري في الزمالك كانت مع جوميز

بإضافة المراقبين والمقيمين.. حكام الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين

عاجل | موعد انفراج أزمة أسعار الليمون.. وما السبب؟

عاجل - استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر – الأحد 29-12-2024: عيار 21 يلامس 3735 جنيهًا

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

عاجل - مفاجأة مدوية.. ليلى عبداللطيف عن 2025: "امرأة ستحكم أمريكا رغم نجاح ترامب"

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري