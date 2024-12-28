وكيل تضامن الدقهليه تشهد حفل زفاف إحدي بنات تحسين الصحة

شهدت مساء اليوم الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارةتضامن الدقهلية، حفل زفاف إحدي بنات تحسين الصحة بطلخا وإتمام عرس زواجها وإدخال البهجة والسرور على قلبها.

جاء الحفل بحضور عنايات الشربيني رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الادارة والعاملين بالجمعية، الاستاذة نادية دياب مدير ادارة الاسرة والطفولة، والاستاذة حنان الخربوطلي مسئول دور الرعاية بمديرية تضامن الدقهلية وعدد كبير من أصدقاء العروسين والأهل وسط أجواء يسودها الفرحة والبهجة

حرصت "جلالة "علي تقديم التهاني القلبية للعروسين، داعيًا أن يتمم زواجهم على خير وأن يجعله زواجًا مباركًا، وتم التقاط الصور التذكارية مع العروسين موصيًا زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، ومؤكدة لهم على دعمه الكامل والوقوف بجانبهم لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة ونقلت لهم تهنئة اصحاب المعالي الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي،واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.