مصرع شاب أسفل عجلات سيارة نقل فى الغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، مصرع شاب تحت عجلات سيارة نقل على طريق شبرا بابل وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث دهس سيارة تريلا لموتوسيكل كان يستقله شاب.



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المحلة وتم الدفع بسيارة إسعاف وباجراء التحريات الأولية تبين مصرع شاب يدعى "عبد الحافظ.ع" 28 عام وشهرته الغريب مقيم بقرية كفر حجازي التابعة لدائرة المركز



تم التحفظ على الجثة فى مشرحة مستشفى المحلة الكبرى العام وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.