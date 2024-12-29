ليلى عبد اللطيف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

توك شو
ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

توقعت خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف، أن مصر ستعود للمربع الصناعي خلال عامي 2025 و2026، وستصبح مصر من أكبر الدول الصناعية في الشرق الأوسط خاصة في صناعة المنسوجات.

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وأشارت عبد اللطيف، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن مصر عام 2025 ستكون أمام أكبر اختبار سياسي، مضيفة أنها ترى أن مصر ستحصل على صفقتين كبيرتين وسيكونان أكبر من رأس الحكمة.

وأضافت أن مصر في عهد الرئيس السيسي ستكون في أفضل وضع لها، والقيادة العسكرية المصرية ستكون بالمرصاد لأحداث مفاجئة ستقع، ومصر ستنجح في ابقاء الأوضاع تحت السيطرة، وستتوجه الأنظار إلى المياه المصرية من جديد، متوقعة أن الحياة والحركة ستعود لقناة السويس في 2025 وربما أفضل مما سبق. 

مصر ليلى عبد اللطيف خبيرة الفلك فضائية ام بي سي مصر الرئيس السيسي

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