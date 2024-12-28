الشباب والرياضة بالدقهلية تطلق فعاليات الورشة التدريبية لعمل المشغولات اليدوية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم السبت، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب "نادي الفتاة والمرأة"، ورشة عمل مشغولات يدويه من الخيش، بمركز شباب ميت طريف بإدارة شباب دكرنس.

في اطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، برعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،" تحت شعار “جميله " وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركه " 20 " فتاة من المستفيدين.

جاءت فعاليات اليوم الأول من الورشة التدريبية باشراف منى ممدوح منسق عام أندية الفتاة والمرأة، وولاء مهني رئيس قسم الشباب بإدارة شباب دكرنس، وأشرف أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة، وبحضور رباب حمدي المدير التنفيذي بالمركز، وإسراء ناصف،مدرب ورشة العمل، وشارك في الورشة عدد 20 فتاة وسيدة من أندية الفتاة والمرأة بالمركز، الفئة العمرية 18 إلى 35 عامًا.

أوضحت المدربه إسراء ناصف من خلال فعاليات اليوم الأول من الورشة التدريبية لعمل المشغولات اليدوية من الخيش، أنه عند عمل مشغولات يدويه من الخيش، نستخدم أدوات عدة أمتار من الخيش النظيف. أستك وحبل وأزرار واكسسوارات من المعدن أو الخرز أو شرائط الدانتيل، مقص، خيوط للحياكة، قلم رصاص، مسدس شمع، بطانة إذا لزم الأمر (قماش بلون محايد لتبطين الخيش). وعمل حقائب للشاطئ أو حقائب يدوية صغيرة أو حافظة موبايل، أو حافظة إكسسوارات ومكياج، فالحقائب المصنوعة من الخيش متعددة الاستخدام.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن هذه الورش التدريبية، والتى يتم تنفيذها من خلال الإدارة العامة للشباب "أندية الفتاة والمرأة" بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، تهدف إلى إعداد الفتيات لدخول سوق العمل، وتشجيعهن على المهن الحرفية لتحسين مستوى معيشتهن، والمساهمة في القضاء على البطالة.

يأتى تنفيذ فعاليات اليوم الأول من الورشة التدريبية بمركز شباب ميت طريف بدكرنس، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، واشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، ومجدي عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، ومني ممدوح منسقة أندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.