وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية: أكثر من 9 ملايين خدمة صحية وتطوير قدمتها مستشفيات ووحدات صحية

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بوابة الفجر

أكدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، خلال كلمتها في اجتماع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن المديرية حققت إنجازات ملموسة في القطاع الصحي. وأشارت إلى تقديم 5 ملايين و172 ألفًا و524 خدمة صحية علاجية ووقائية ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، بالإضافة إلى 3 ملايين و781 ألفًا و357 خدمة من خلال مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضحت "ندا "أنه تم تطوير عدد من الوحدات الصحية بالمحافظة، منها الهوارية، والوادي الجديد، وخالد بن الوليد بمنطقة العامرية، ووحدات أبو قير 2 وأبو قير 3 بمنطقة المنتزه، ووحدة وادي القمر بالعجمي، بالإضافة إلى وحدات "حياة كريمة" بإدارة برج العرب. كما تم تفعيل خدمات المشورة الأسرية في 79 وحدة صحية، وافتتاح مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى أبو قير، ووحدة الاستقبال بمستشفى جمال حمادة، وإنشاء مركز للتدخل المبكر للإعاقات بمستشفى أطفال الرمل وعيادة للإعاقات البصرية بمستشفى الرمد العام.

وأشارت إلى رفع كفاءة عدد من المستشفيات، منها مستشفى دار إسماعيل للولادة، واستحداث خدمات المناظير الجراحية وعيادات التغذية بعدد من المستشفيات، بجانب إضافة أسرة عناية مركزة بمستشفيات رأس التين العام، أبو قير، الحميات، وصدر كوم الشقافة.

وجاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري الذي ترأسه محافظ الإسكندرية لمناقشة ملفات الصحة والتعليم والطرق، حيث استمع المحافظ إلى مقترحات الأعضاء حول حل المشكلات المتعلقة بهذه الملفات، وشدد  على أهمية التواصل مع مسئولي القطاع الصحي، وزيادة منافذ "سوق اليوم الواحد" لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى متابعة كافة التحديات التي تواجه المواطن السكندري.

 

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