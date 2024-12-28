إنشاء 2000 فصل وصيانة 230 مدرسة.. تعليم الإسكندرية يقلل كثافة الفصول إلى 45 طالبًا

استعرض الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أبرز إنجازات وتحديات المديرية خلال كلمته في اجتماع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، اليوم، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر ديوان عام المحافظة.

وأكد "أبو زيد" أن المديرية نجحت في تقليل كثافة الفصول على مستوى المحافظة لتصل إلى 45 طالبًا في الفصل الواحد، مما يُعد إنجازًا كبيرًا في تحسين بيئة التعلم.

وأشار إلى أن المديرية تمكنت من سد العجز في أعداد المعلمين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا مثل العجمي، العامرية، وبرج العرب، مما ساهم في تعزيز جودة العملية التعليمية.

وفي إطار تطوير التعليم الفني،

وأوضح أبو زيد" أنه تم التوسع في المدارس التكنولوجية، حيث أُضيفت تخصصات جديدة مثل "المصاعد" و"تحلية مياه البحر"، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لخريجي التعليم الفني من خلال الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل.

وتابع: أنه تم تشغيل أكثر من 4 آلاف خريج عبر ملتقيات التوظيف التي نظمتها المديرية، وذلك في إطار تطوير التعليم الفني أن المديرية شهدت توسعات إنشائية كبيرة، حيث تم إنشاء أكثر من 2000 فصل دراسي خلال العامين الماضيين، إلى جانب صيانة ورفع كفاءة 230 مدرسة صيانة شاملة، بهدف تحسين البنية التحتية التعليمية في المحافظة.

وجاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري الذي ترأسه محافظ الإسكندرية، لمناقشة ملفات الصحة والتعليم والطرق، حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة تلك الملفات لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطن السكندري.

واستعرض الفريق أحمد خالد، التطورات الاقليمية والدولية التي يواجها العالم، موضحًا أهم التحديات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الشأن الداخلي المصري، مؤكدًا على ضرورة فهم طبيعة تلك التشابكات وتأثيراتها، وأهمية زيادة الوعي والحفاظ على نسيج الشعب المصري والتماسك الوطني.