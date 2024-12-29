مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية: تخصيص 370 مليون جنيه لرصف الطرق

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المهندس مينا عاطف
المهندس مينا عاطف

أوضح المهندس مينا عاطف، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، خلال كلمته في اجتماع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن إجمالي المبالغ المالية المخصصة لخطة رصف الطرق لهذا العام 2023/2024 بلغ 370 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الخطة خلال ثلاثة أسابيع قادمة.

وأشار "عاطف" إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية تم إنهاء أعمال "إعادة الشيء لأصله" بقيمة 100 مليون جنيه، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرة في تحسين حالة البنية التحتية للطرق بالمحافظة.

وتابع: أن خطة رصف الطرق للعام القادم 2024/2025 ستبدأ في يناير 2025، وقد تم اعتماد المبلغ المالي لها بقيمة 292 مليون جنيه، كما تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 120 مليون جنيه لإعادة الشيء لأصله لشوارع المحافظة، ومن المقرر أن تبدأ هذه الأعمال في يناير وتنتهي في أغسطس 2025.

وأكد "عاطف" على أهمية متابعة تنفيذ خطط رصف الطرق بكفاءة وفاعلية، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مديرية الطرق والنقل في تحسين حركة المرور وتسهيل التنقل داخل المحافظة، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية.

على الصعيد ذاته، أكد الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وحاليا يتم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية في إطار تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسكندرية وفقا لرؤية مصر 2030.

وجاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري الذي ترأسه محافظ الإسكندرية لمناقشة ملفات الصحة والتعليم والطرق، اليوم، بمقر ديوان المحافظة، متناولًا  الاجتماع آخر المستجدات والتحديات في هذه القطاعات، مع التركيز على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين السكندريين.

 

 

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