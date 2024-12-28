أتالانتا يسقط في فخ التعادل أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
أتالانتا ولاتسيو
أتالانتا ولاتسيو

انتهت منذ لحظات المواجهة التي جمعت بين لاتسيو وأتالانتا، في إطار منافسات الكالتشيو، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة لاتسيو وأتالانتا في الكالتشيو

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مواجهة لاتسيو وأتالانتا، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

أحرز لاتسيو هدفه في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول عن طريق لاعب الوسط النيجيري فيسايو باشيرو، بعد تمريرة بينية رائعة من زميله روفيا.

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باروني يُعلن تشكيل لاتسيو لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي

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لوكمان يقود تشكيل أتالانتا أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

ثم عادل الإيطالي ماركو بيرشيانيني النتيجة لصالح أتالانتا، في الدقيقة 88، من صناعة النيجيري المتألق أديمون لوكمان.

وبتلك النتيجة، يتصدر أتالانتا ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، بينما يحتل لاتسيو المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

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