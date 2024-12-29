الصرف الصحي بالإسكندرية: استعدادات مكثفة للتعامل مع أمطار غدًا الأحد

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بوابة الفجر

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس المتوقع أن تشهدها المحافظة غدًا الأحد، 29 من ديسمبر، حيث من المتوقع هطول أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، خاصة في مناطق شمال المحافظة بشرق وغرب الإسكندرية.

وأكدت الشركة برئاسة اللواءمحمود نافع  نشر فرق الطوارئ والمعدات في المناطق الساخنة والبؤر التي تتجمع فيها المياه بشكل متكرر لضمان سرعة التعامل مع تجمعات الأمطار، وذلك بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية.

 ودعت الشركة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجمعات مياه أو انسدادات للصرف عبر الخط الساخن 175، مشددة على أهمية توخي الحذر أثناء القيادة وتجنب الوقوف بالقرب من أعمدة الإنارة والأماكن المنخفضة خلال فترة هطول الأمطار.

وأشارت الشركة إلى استمرارها في متابعة حالة الطقس على مدار الساعة وتحديث خطط العمل بما يضمن الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين.

واختتمت الشركة بيانها مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الطقس وتحديث البيانات بشكل مستمر، لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات.
 

 

 

 

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