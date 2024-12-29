"كلاب مسعوره" تعقر 15 شخصًا في حوش عيسي بالبحيرة

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أرشيفية
أرشيفية

شهدت مدينة حوش عيسي بمحافظة البحيرة، إصابة عدد 15 شخصا بإصابات متختلفة، إثر عقر من 3 كلاب "مسعورين" ظهروا فى الشوارع، وتم نقل المصابين إلي مستشفيات حوش عيسي ودمنهور لتلقي العلاج اللازم.

حيث تم إعطاء اللقاح للمصابين، وخروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية، مع إلزامهم باستكمال جرعات اللقاح حسب التعليمات الطبية المعطاة إليهم، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار مديرية الطب البيطري لعمل الإجراءات المتبعة.

وأعلن المركز الإعلامي للإدارة الصحية في حوش عيسي، بيان رسمي: تنبيه هام على جميع الحالات المصابه بعقر الكلب اليوم بحوش عيسى، يتم التأكد جيدا من عدم وجود أى عضات أو خدوش غير ظاهره لم يتم التعامل معها وتطهيرها بالمستشفى، وفى حالة وجود عضات أو خدوش لم تكن ظاهره يجب العوده للمستشفى لتطهيرها والتعامل معها، كما يتم التنبيه فورا بتغيير الملابس وغسلها بالمطهرات اللازمة.

وقال عماد سليمان أحد أهالي مركز حوش عيسي، إنه يوجد عدد من الكلاب الضالة منتشرين بعدة مناطق أبرزها مخزن الأنابيب وبجوار الإدارة البيطرية والمرور وقري فرهاش وحرارة، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات الوقاية، وذلك بعد تعدي الكلاب علي الماشية والأغنام وترويع العديد من الأطفال والمزارعين.

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