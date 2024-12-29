محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

تحدث أنيس بن ميم محامي ووكيل أعمال التونسي سيف الدين الجزيري نجم هجوم فريق الزمالك، وإنذاره للنادي في الساعات الماضية.

محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري

وقال بن ميم في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "تقدمنا بالإنذار ضد الزمالك بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقات 9 أشهر مع النادي".

وتابع: "الجزيري يحق له فسخ عقده مع الزمالك يوم 8 يناير إذا لم يرد النادي بشأن الأمر، ولكن اللاعب لا يريد ذلك".

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وأضاف: "الجزيري سعيد في الزمالك ويريد الاستمرار وكان أول لاعب يجدد عقده من اللاعبين التي تنتهي عقودهم".

وأكمل: "حتى الآن لم يصلنا أي عرض رسمي للتعاقد مع الجزيري، واللاعب نفسه لا يريد الرحيل ولا يريد سماع عروض، ولكن الأمر يتوقف على النادي".

وأتم: "كنا نعلم أن إدارة نادي الزمالك كانت تطلب من جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق عدم إشراك الجزيري في المباريات، وتعمد تهميشه".

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محاميه: إدارة الزمالك طلبت من جوميز تجميد الجزيري