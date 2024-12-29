محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

الفجر الرياضي
زيزو
زيزو

وجه محمد صديق لاعب الزمالك والأهلي السابق نصيحة خاصة لأحمد مصطفى زيزو قبل حسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

وقال صديق في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: وجود زيزو فى الزمالك حماية لتاريخه، ورحيله سيؤثر على نجوميته التي وصل إليها.

وأضاف: كنت أتقاضى 150 ألف جنيه من الزمالك فى الموسم و600 ألف من الأهلي وأسعار اللاعبين حاليا مبالغ فيها.

وتابع: نجوميتى زادت فى النادي الأهلي، وأنا حزين لعدم ذكر اسمى فى مباراة الأحمر والصفاقسي رغم تأثيري فى المباراة ومشاركتي أساسيا.

وأتم: لا يفرق معي التدريب فى الأهلي والزمالك بعد عملي كمدير فني.

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