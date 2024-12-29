تنطلق غدا مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر دوري المحترفين والتي ستشهد مباريات مثيرة وقوية من أجل تحديد الصاعد بين الكبار.

بإضافة المراقبين والمقيمين.. حكام الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين

وعكس الجولات الماضية تم إضافة مراقبين المباراة، ومقيمين الحكام في سابقة تحدث لأول مرة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طواقم الحكام والتي جاءت كالاتي:-

الداخلية- القناة "ستاد الشرطة في العباسية"

يقود المباراة عمرو الشناوي حكما للساحة، ويعاونه أسامة هشام مساعد أول، سيد أبو خاطر مساعد ثان، ويتواجد محمد الجرايحي حكما رابعا.

ويتواجد حمدي حافظ مراقبا للمباراة، وعزت الكاشف مقيم الحكام.

المنصورة- بروكسي "ستاد نادي اتحاد نبروه"

يقود المباراة مبروك نبيل حكما للساحة ويعاونه أيمن دعبس مساعد أول، طه عبد العال مساعد ثان، وشريف حسن حكما رابعا.

ويتواجد حسين فتحي مراقبا للمباراة وحسن علي مقيم للحكام.

منتخب السويس- طنطا "ستاد الجيش بالسويس- حوض الدرس".

يقود المباراة أحمد ناجي ويعاونه وائل فتحي مساعد أول، عماد فرج مساعد ثان، ومحمد الشرقاوي حكما رابعا.

و يتواجد سيد فراج مراقب المباراة، وأحمد العدوي مقيم حكام

المقاولون العرب- لافيينا "ستاد المقاولون العرب "

يقود المباراة أحمد جمال ويعاونه محمد أحمد رحاب مساعد أول، محمد خالد عيد مساعد ثان، أحمد الدليل حكما رابعا.

ويتواجد صالح عبد الحميد مراقبا للمباراة وبشر بشير مقيم الحكام".

المصرية للاتصالات- كهرباء الإسماعيلية "ستاد السلام"

يقود. المباراة عاطف حسين ويعاونه محمد القاضي مساعد أول وأحمد كمال مساعد ثان، ومحمد رمضان حكما رابعا.

ويتواجد أحمد يوسف مراقبا للمباراة وأحمد أبو رحاب مقيم للحكام.

وتقام المباريات في الثانية والنصف مساء، عدى مباراة كهرباء الاسماعيلية والاتصالات والتي ستنطلق في تمام الخامسة مساء.