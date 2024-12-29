أنيس بن ميم: أزمة الجزيري في الزمالك كانت مع جوميز
كشف أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات شكوى اللاعب ضد القلعة البيضاء.
أنيس بن ميم: أزمة الجزيري في الزمالك كانت مع جوميز
وقال بن ميم في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: تفاجئت بقرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتخفيض عقد سيف الجزيري الجديد ٤٠٪ بعد إتمام المفاوضات وإنهاء الاتفاق على التجديد.
واضاف: كريستيان جروس يحب الجزيري ومشكلة اللاعب كانت مع جوميز لأنه أخبره بأن أزمته مع مجلس الإدارة وعليه حلها.
وتابع: سيف الدين الجزيري يحق له فسخ تعاقده مع نادي الزمالك يوم ٧ يناير القادم، وهو يتمسك بالتواجد داخل نادي الزمالك.