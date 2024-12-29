المدارس الإبتدائية تطالب بتقسيم الطلاب على فترتين في الاختبارات لتخفيف الكثافة

أخبار مصر
طلاب المدارس الإبتدائية
طلاب المدارس الإبتدائية

طالبت المدارس الإبتدائية، الإدارات التعليمية، بتقسيم اختبارات نصف العام بين الصفوف الدراسية على فترتين، صباحي ومسائي، لتخفيف الكثافة بين الطلاب.

وقالت مصادر بديوان عام مديرية التربية والتعليم، بمحافظة القاهرة، أنه مازال الأمر قيد الدراسة، بين الإدارات التعليمية.

وأشارت المصادر، إلى أنه في حال تطبيق هذا الأمر، سيتم إبلاغ الطلاب وأولياء الأمور قبل موعد الاختبارات المقرره في شهر يناير المقبل، بشكل كافي.

جدير بالذكر، أن اختبارات الفصل الدراسي الأول تنطلق خلال شهر يناير المقبل لجميع الصفوف الدراسية فيما عدا الثانوية العامة.

 

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