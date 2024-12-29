حمادة هلال ينتقل بين المنيا والفيوم لتصوير مسلسل "المداح 5"

الفجر الفني
حمادة هلال
حمادة هلال

يواصل الفنان حمادة هلال تصوير مشاهده للجزء الخامس من مسلسل المداح بين ديكورات من المنيا للفيوم، حيث يتم تصوير أغلب مشاهد العمل بها هناك.


وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال عودة صابر ورحاب التي تلعب دورها الفنانة هبة مجدي بعد انفصالهما في الجزء الرابع من العمل.

تفاصيل مسلسل "المداح 5"


يأتي المسلسل ضمن أبرز الأعمال الدرامية التي نالت إعجاب الجمهور خلال السنوات الماضية، ومن المنتظر عرضه في موسم رمضان 2025، كما يشارك في العمل الفنان حمادة هلال، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين سيُعلن عنهم قريبًا، والمسلسل من إنتاج شركة "سكاي برودكشن" وإخراج أحمد سمير فرج.

نهاية الجزء الرابع من مسلسل المداح


نهاية الجزء الرابع من مسلسل المداح
في سياق آخر شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح الجزء الرابع "أسطورة العودة" تصاعدًا في الأحداث حيث تمكن صابر المداح (حمادة هلال) من القضاء على الجن النمرود (أحمد خالد صالح) في مواجهة مثيرة، كما تمكن صابر من استخدام السيف الموروث من جده، وهو السلاح القادر على إنهاء شر النمرود، في مشهد مليء بالإثارة والتشويق.


يذكر أن الحلقة اختتمت العديد من خطوط القصة مع إبقاء بعض التساؤلات مفتوحة، مما يمهد الطريق لتطورات جديدة في الجزء القادم من السلسلة.

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