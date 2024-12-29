بلاغ للنائب العام ضد شركة ديجافو بتهمة ازدراء الأديان

تقدم المحامي أشرف فرحات، رئيس حملة "تطهير المجتمع"، ببلاغ إلى معالي النائب العام ضد شركة "ديجافو"، متهمًا إياها بازدراء الأديان والإساءة للصليب، أبرز رموز الديانة المسيحية، من خلال تصميم تم عرضه على أحد منتجاتها.

وأوضح فرحات في بلاغه أن الواقعة تمثل انتهاكًا صريحًا للمادة 160 من قانون العقوبات المصري، والتي تعاقب بالسجن والغرامة كل من تعمد الإساءة إلى شعائر أو رموز دينية لها حرمتها.

وأشار إلى أن اعتذار الشركة عما حدث لا يعفي مسؤوليها من المحاسبة القانونية، إذ يعد الجهل بالقانون غير مقبول وفقًا لأحكام محكمة النقض.

وأكد فرحات على أهمية التصدي لمثل هذه الممارسات التي تهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن مصر كانت دائمًا نموذجًا للتعايش بين المسلمين والمسيحيين.

وطالب في ختام بلاغه بالتحقيق الفوري في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا ثقته في القضاء المصري في تحقيق العدالة.