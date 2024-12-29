محافظ أسيوط يفتتح موقف سرفيس متعدد الطوابق وسوق حضري بمركز أبنوب



افتتح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مشروع موقف سيارات أجرة متعدد الطوابق وسوقا حضريًا بمركز أبنوب والذي تم تنفيذه مساحة 1600 متر مربع بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية(CBUID) " والتي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ "بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان ومحافظة أسيوط مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية والوضع الراهن للسكان بالمركز والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030

ورافقه خلال الإفتتاح المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان، والمهندس مينا مقبل خبير هندسي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمهندس إبراهيم حسن والمهندس محمد عادل والمهندس مصطفى مرعي وصبحي محمود مسئولي الشركة المنفذة، وأحمد أبو حطب منسق اعمال مشروعات الوكالة الألمانية بمركز أبنوب

وعقب الإفتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه الموقف والسوق واستمع إلى شرح من المهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الاسكان عن المشروع الذي يتكون من موقف لسيارات السرفيس من طابقين يستوعب 48 سيارة ميكروباص ويضم غرفة تحكم ومراقبة لتشغيل 53 كاميرا مراقبة موزعة على كامل مسطح الموقف والسوق ودورات مياة ومصعد لذوي الاحتياجات الخاصة ومحطة للطاقة الشمسية توليد 18 فولت/أمبير ونظام كامل ضد الحريق اتوماتيكي دون تدخل أي عنصر بشري ويتضمن 3 خزانات سعة 10 متر مكعب لكل خزان بالإضافة إلى سوق حضري للباعة الجائلين في الطابق الأرضي يضم 38 باكية ومرافق خدمية تلبي احتياجات الزوار كما سيتم تطوير المنطقة المحيطة بعمل مصاطب ومظلات للباعة الجائلين بتكلفة 23 مليون جنيه ممولة من ضمن برنامج تنمية صعيد مصر الممول من البنك الدولي.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع يُعد خطوة إضافية في مسيرة التطوير التي تشهدها المحافظة، وسيكون له دور كبير في تحسين الخدمات وتعزيز جودة الحياة للمواطنين ويأتي في سياق جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للمواقف والأسواق بما يواكب التحديات الحالية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن موقف السيارات متعدد الطوابق يعد نموذجًا حديثًا لإدارة المواقف، كما أن السوق الحضري يهدف إلى دعم صغار التجار وتعزيز النشاط الإقتصادي في المنطقة، مع الإلتزام بالمعايير البيئية والصحية.

ويذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)" والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية والوضع الراهن لسكان تلك المناطق والحد من الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشي مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.