لسرقتها..التحقيق في قتل سيدة مسنة داخل منزلها في بولاق الدكرور

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في قتل سيدة مسنة داخل مسكنها لسرقة مبلغ مالي في بولاق الدكرور، ويكثف رجال المباحث لكشف هوية المتهم

مقتل عجوز لسرقتها

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها في بولاق الدكرور، توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة مسنة تعرضت للخنق، وتبين اختفاء مبلغ مالي.

ويكثف رجال المباحث التحريات لكشف ملابسات الجريمة، والتوصل لهوية القاتل، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

العثور على جثة سيدة جثة سيدة مسنة تباشر النيابة العامة بولاق الدكرور سرقه مبلغ مالي

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