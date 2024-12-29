أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الأحد 29-12-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاحد، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،360 جنيه نصف جرام 2،615 جنيه 1 جرام 4،760 جنيه 2.5 جرام 11،858 جنيه 5 جرام 23،195 جنيه 10 جرام 46،375 جنيه 20 جرام 92،630 جنيه نصف اونصة 73،320 جنيه اونصة 144،625 جنيه 50 جرام 229،970 جنيه 100 جرام 459،940 جنيه ربع كيلو 1،143،165 جنيه نصف كيلو 2،285،790 جنيه كيلو 4،569،435 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب