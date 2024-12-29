ضبط 41447 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة 41447 مخالفة مرورية متنوعة:

اتخاذ الإجراءات القانونية

(6247) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٧٨) مخالفة السير دون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٤١) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
 

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