حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية..ضُبط خلالهم

(6،9 كجم لمخدر الحشيش – 2 كجم لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة ( 4 متهمين "لـ2 منهم معلومات جنائية")..وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى

غير مرخصة.. عبارة عن (بندقية اَلية - 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تنفيذ عدد (667) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (7) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7،7 كجم لمخدر الحشيش- 13،5 كجم لمخدر البانجو - 7 كجم لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة ( 7 متهمين "لــ 6 منهم معلومات جنائية").. وكذا ضبط

عدد (2) قطعة سلاح نارى غير مرخصة.. عبارة عن (2 فرد محلى – عدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

