حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

حوادث
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 
مديرية أمن أسوان 
ضبط عدد (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية..ضُبط خلالهم 
(6،9 كجم لمخدر الحشيش – 2 كجم لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة ( 4 متهمين "لـ2 منهم معلومات جنائية")..وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى 
غير مرخصة.. عبارة عن (بندقية اَلية - 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة). 
تنفيذ عدد (667) حكم قضائى متنوع. 
مديرية أمن دمياط 
ضبط عدد (7) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7،7  كجم لمخدر الحشيش- 13،5 كجم لمخدر البانجو - 7 كجم لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة ( 7 متهمين "لــ 6 منهم معلومات جنائية").. وكذا ضبط 
عدد (2) قطعة سلاح نارى غير مرخصة.. عبارة عن (2 فرد محلى – عدد من الطلقات). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية. 
 

الأسلحة النارية والذخائر الأسلحة النارية اتجار فى المواد المخدرة

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