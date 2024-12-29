محافظ القليوبية يكرم المتميزين في مشروع صقر 141 (صور)

كرم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة عدد من المتميزين فى مشروع "صقر 141" والذي نفذته المحافظة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري لمجابهة الازمات والكوارث خلال شهر نوفمبر الماضي.

شهد الحفل تكريم عدد من القيادات التى لعبت دورا فى انجاح تنفيذ مشروع "صقر 141"، والذي يهدف إلى تعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.

ومن بين المكرمين مصطفى عبد الحميد فرج الممثل القانوني رئيس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، واللواء طارق ماهر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها والدكتور سلوى أبو العنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر والدكتور أسامة الشلقاني مدير مديرية الصحة، ومصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم.

كما جرى تكريم سامح الجرحي مدير هيئة الإسعاف بالقليوبية، والعقيد أركان حرب محمد عبد السلام مساعد المستشار العسكري والعقيد هاني البكري مساعد المستشار العسكري، وأميمة رفعت عبد الفتاح مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء تكريم هؤلاء الشخصيات تقديرًا لجهودهم المبذولة في تنفيذ مشروع "صقر 141" والذي يهدف إلى التدريب العملي والاستعداد واليقظة الدائمة ورفع كفاءة وتنمية مهارات الأجهزة التنفيذية والتنسيق التام بينها في الاستخدام الأمثل للمعدات والإمكانات المتاحة لمواجهة أى أزمات وكوارث طارئة والعمل على تجاوزها، مع الاستجابة السريعة والتحرك الفوري، تقديرًا للمسئولية وحفاظًا على ثروات الوطن والأرواح والممتلكات وتحقيق التأمين اللازم للأهداف والمنشآت الحيوية.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية خلال التكريم على أهمية دور المشروع في تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة، مشيدًا بجهود جميع المشاركين في تنفيذه.

كما أكد على استمرار المحافظة في دعم مثل هذه المشاريع التي تساهم في خدمة المجتمع جاء التكريم بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية والامنية بالمحافظة.



تكريم المتميزين

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