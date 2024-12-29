في ذكرى وفاتها.. تعرف على أبرز الأعمال الفنية في حياة محسنة توفيق

تحل اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة محسنة توفيق، التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1939، رحلت بعد ماتركت أعمال فنية ناجحة ومتميزة، عالقة حتى الآن في أذهان جمهورها ومحبيها، ويعرض لكم الفجر الفني خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة محسنة توفيق.

محسنة توفيق

نبذة عن محسنة توفيق

نشأت الفنانة محسنة توفيق في أسرة متوسطة الحال وتوفيت والدتها في سن مبكر، ولها شقيقتان الأولى الإذاعية فضيلة توفيق المعروفة بلقب "أبلة فضيلة" أشهر مذيعة برامج أطفال في مصر، والثانية يسرا توفيق التي كانت مغنية بدار الأوبرا المصرية.

أبرز أعمال محسنة توفيق

قدمت الفنانة محسنة توفيق ما يقرب من 80 عملا فنيا سواء فى التليفزيون أو السينما أو الإذاعة، وعملت مع كبار مخرجين أمثال المخرج يوسف شاهين، المخرج عاطف سالم، المخرج سمير سيف،المخرج عاطف الطيب، ومن افلامها "البؤساء" و"ديل السمكة" و"قلب الليل" و"الزمار "و "حادثة شرف".



عملت محسنة توفيق اكثر في الدراما التليفزيونية مثل مسلسلات (ليالي الحلمية، الشوارع الخلفية، الوسيه، أم كلثوم، حبنا الكبير).