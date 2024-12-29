ترشيح أول محافظ للأقصر الدكتور سمير فرج لجائزة النيل في مجال العلوم الإجتماعية

محافظات
بوابة الفجر

 
 

أعلنت جامعة القاهرة عن ترشيحها للدكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق والخبير الإستراتيجي لجائزة النيل في مجال العلوم الإجتماعية،تقديرا لإسهاماته خلال مسيرة حياته المهنية والتي بدأها ضابطا بالقوات المسلحة تدرج في المناصب القيادية حتي أصبح مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة،وقد شارك خلال مسيرته العسكرية في ثلاث حروب وكان أول ضابط من من خارج دول حلف الناتو، والكومنولث البريطاني يعمل مدرسا بكلية كمبرلي الملكية بإنجلترا بعد أن تخرج الأول علي الدفعة في البعثة التي ألتحق بها بعد تخرجه من كلية أركان حرب المصرية ومشاركته كأصغر ضابط في غرفة عمليات حرب أكتوبر 1973.
عمل الدكتور سمير فرج بعد إنتهاء مدة خدمته بالقوات المسلحة رئيسا مركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية)، وشغل المنصب لمدة أربعة أعوام، قام خلالهم بتطوير منشآت الأوبرا وأنشطتها، ليس في القاهرة فقط، وإنما في جميع محافظات الجمهورية ومن أبرز أعماله بالأوبرا تطوير مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ليكون مقرًا لأوبرا الأسكندرية وتطوير وإعادة افتتاح معهد الموسيقى العربية بعد عقود طويلة من إغلاقه وتطوير متحف دار الأوبرا المصرية، الذي يروي تاريخ الأوبرا منذ إنشائها في عهد الخديوي إسماعيل وإنشاء متحف الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، ومتحف الآلات الموسيقية وتأسيس فرقة نجوم الأوبرا، بعدد 18 مطرب ومطربة، والتي أثرت الحياة الفنية من خلال اكتشاف العديد من المواهب والأصوات، الذين صاروا نجوم حفلات الموسيقى العربية اليوم. وإطلاق فرق الأوبرا إلى مختلف المحافظات المصرية، بصحبة شخصيات عامة لإقامة ندوات جماهيرية قبيل الحفل، بعدما كانت أنشطتها قاصرة على القاهرة فقط.
بعد ذلك تم تعينه رئيسا للمجلس الأعلي للأقصر ليقوم بتنفيذ خطة التنمية الشاملة بالأقصر  والتي أستهدفت تحويل الأقصر إلي أكبر متحف عالمي مفتوح وتضمنت 82 مشروع تنموي في مختلف المجالات على مستوى المناطق السياحية والأثرية، فضلًا عن مشروعات البنية الأساسية والتطوير العمراني، مما نتج عنه حصول الأقصر، في عام 2009، على المركز الثاني في مسابقة المدن والعواصم الإسلامية، بعد المدينة المنورة.
 وقد ساهمت تلك الخطة في تحويل الأقصر إلي محافظة لتصبح الأقصر المحافظة ال27 علي مستوي الجمهورية ويصبح الدكتور سمير فرج أول محافظ للأقصر.

 

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