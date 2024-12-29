وفاة شخص وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

محافظات
بوابة الفجر

توفي شخص فيما أصيب  4 اخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة. 
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 
عمر محمد13 سنة، وإصابة 4 آخرين وهم: مرسى مؤمن، 14 سنة، ووليد سيد إسماعيل، 28 سنة، ومسلم سعد أحمد، 45 سنة، ومحمد ياسر، 15سنة، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج. 
تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم وايداع المتوفي داخل ثلاجة حفظ الموتي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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