"سابت البيت".. شاب يحاول قتل زوجته بطعنات في حدائق القبة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس عامل متهم بالشروع في قتل زوجته بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدة وزوجها في منطقة حدائق القبة.



وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن عامل حاول قتل زوجته بطعنات من سلاح أبيض بسبب تركها المنزل ورغبتها في الطلاق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.