واصل سعر الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 استقراره بعد انخفاض طفيف في سعر الذهب عيار 21، حيث سجل انخفاضًا بنحو 5 جنيهات، وفقًا لآخر التحديثات في أسواق الصاغة، وفي الوقت ذاته، استقر سعر الذهب عالميًا.

أسعار الذهب في أسواق الصاغة

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 4274.29 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 4274.29 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 21: سجل سعر الذهب عيار 21 استقرارًا عند 3740 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 استقرارًا عند 3740 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3205.71 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3205.71 جنيه للجرام. سعر الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 29920 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي

استقر سعر الذهب عالميًا اليوم عند 2615 دولارًا للأوقية وفقًا للعقود الفورية.

التحديثات المتواصلة

يُذكر أن سعر الذهب يمكن أن يختلف بناءً على التحديثات اليومية في أسواق الصاغة، بالإضافة إلى تأثيرات السعر العالمي للذهب على الأسواق المحلية.