بعد رحيله.. نشوى مصطفى تكشف عن وصية زوجها

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن وصية زوجها، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس السبت، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت نشوى مصطفى، قائلة:" شكر الله سعيكم ولا اراكم مكروه فى عزيز لديكم باشكركم جميعًا على وقفتكم جنبي وجنب ولادي فى مصيبتنا، إنا لله وإنا اليه راجعون - اقتصر العزاء على صلاة الجنازة والعزاء على المقابر بناء على رغبة نور عينيه زوجي وشريك عمري وأبو ولادي ادعو له بالرحمة والمغفرة".

نشوى مصطفى

وفاة زوج نشوى مصطفى

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، وفاة زوجها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت نشوى مصطفى:"اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبوولادي تعالو والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي الله يراضيكم تعالو كلكم ادعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس حتلاقوه على جوجل ماب، شيرو كتير".