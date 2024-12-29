تموين الأقصر.. صرف 947 مليون رغيف واستخرج 8546 بطاقة تموينية خلال 2024

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر عن جانب من حصاد جهودها فى متابعة الأحوال التموينية ومراقبة الأسواق والمحال والسلاسل الغذائية وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، فقد تحقق الآتي خلال عام 2024م من أجل الارتقاء بمنظومة التموين ومن أجل إرضاء المواطنين وتيسيرًا عليهم في الحصول على حقوقهم كاملة وبكرامة ويسر.



أولا: قطاع شئون التموين واستدامة توفير الدعم السلعي والخبز المدعم والسلع الاستراتيجية:

• بلغ الدعم السلعي المقدم للمواطنين خلال العام "سلع تموينية" مبلغ وقدره (515) مليون جنيه ( خمسمائة وخمسة عشر مليون جنيه ) بخلاف صرف نقاط الخبز بمبلغ وقدره (5) مليون جنيه خلال العام وذلك من خلال المنافذ التموينية ( 459 بدال تمويني + 174 منفذ جمعيتي) مع استقرار صرف السلع التموينية.

• استقرار وتوافر الخبز البلدي المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية المقررة وقد بلغ المنصرف من الخبز البلدي المدعم 947 مليون رغيف بلدي بما يعادل كمية قدرها65310 طن الدقيق للمخابز ( 308 مخبز ) بخلاف صرف دقيق المستودعات المدعم للسادة المواطنين خلال العام دون أي تأخير في الصرف كمية قدرها 49890 طن دقيق وذلك من خلال (568) مستودع، وبالتالي يكون ما تم صرفه خلال العام للمواطنين كميه قدرها 115200طن دقيق مدعم.

• استخراج وتسليم عدد 8546 بطاقة تموينية ذكية (بدل تالف وفاقد - فصل اجتماعي ).

• كما تم اضافة عدد 4330 زوجة مستفيدة إلى بطاقة زوجها فصلا من بطاقة اسرتها.

اولا: الاوكازيون الشتوي والصيفي:

مشاركة عدد 96 محل تجاري على مستوى المحافظة في التصفية الموسمية الاولى (الاوكازيون الشتوي) وكذلك ( الاوكازيون الصيفي ) لعام 2024 ومشاركة عدد 65 محل تجاري في التصفية الموسمية الثانية بتخفيضات تصل إلى 50 % وقامت الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية وتم متابعتها ولم ترد اي شكاوي بشأنها مما أدى إلى توفير تلك المنتجات بأسعار ملائمة للمواطنين وكافة طوائف وطبقات المواطنين بالمحافظة.

ثانيا : مبادرة أهلا رمضان:

استقبلت مديرية التموين بالأقصر خلال الشهر المعظم لعام 1445 هـ / 2024 م بافتتاح معارض السلع الغذائية (معارض أهلا رمضان ) علي مستوى المحافظة وتوفير السلع بالجودة المطلوبة وبأسعار تنافسية بأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي بإجمالي عدد 106 معرض ومحل بالإضافة إلى عدد 20 مشروع جمعيتي، عدد 5 مشروع عربيتي، عدد 8 منفذ امان التابع لوزارة الداخلية، وعدد 12منفذ ثابت ومتنقل تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وسيارة متنقلة (مشروع عربيتي) تجوب القرى على مستوى المحافظة، وذلك في عرض وبيع السلع الأساسية الاستراتيجية وكافة السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين بتخفيضات تصل ما بين20 -30% عن الأسواق.

ثالثا : استقبال عيد الاضحى المبارك:

استقبلت المديرية عيد الاضحى المبارك من خلال تنظيم معارض رئيسية لبيع جميع انواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن وكذلك الملابس الجاهزة والالعاب بأسعار تنافسية ومخفضة واستمر العرض بها حتى الانتهاء من شراء المواطنين لاحتياجاتهم خلال ايام عيد الاضحى، وتم ضخ كميات كبيرة ومناسبة من جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة وتم تعزيز جميع الارصدة من السلع الاستراتيجية واللحوم خلال فترة عيد الاضحى المبارك بما يضمن توافر جميع السلع الغذائية الاساسية ( السكر – الزيت – المكرونة )، اللحوم البلدية المجمدة وكذا لحوم الاضاحي والسلع الاساسية بجميع الفروع باسعار الشركة المخفضة كما تم متابعة توافر الخضر والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن بالاسواق ( القطاع الخاص ) .

رابعا : مبادرة أهلا مدارس:

تم إطلاق مبادرات بمدينه الأقصر ومدينه إسنا باشتراك اجمالي عدد 257 معرض ومحل تجاري ( معرض رئيسي – محلات مشاركة – مكتبات ) مشارك بمبادرة أهلا مدارس على مستوى المحافظة لعرض وتداول جميع السلع المدرسية من ملابس وشنط وأقلام وكراسات وجميع المواد المدرسية وبأسعار لا تقبل المنافسة انعكس ذلك علي انخفاض أسعارها بالسوق بتخفيضات تصل إلى نسبة 20 – 40 % عن السوق الخارجي وقد تم المرور على العديد من المحلات العامة والتي رفعت شعار أهلا مدارس وكلنا واحد.

خامسا: مبادرة بداية جديدة:

تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» ، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، لتشمل جميع الفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

حيث استهلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر فاعليات المبادرة بعمل معارض أهلا مدارس فى جميع مدن ومراكز محافظة الأقصر وذلك لخدمة المواطنين من محدودى الدخل و شملت تلك المعارض، المنافذ الثابته والمتنقلة وشملت كافة مستلزمات المدارس والأسرة المصرية من مواد غذائية وغيرها حيث تستمر خلال فترة المبادرة.

سادسا - 6: مبادرة بيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة:

استمرار مبادرة بيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة تقل عن أسعار السوق وسط إقبال من المواطنين مما انعكس على أسعار السوق الخارجي وانخفاض الأسعار بصورة واضحة.

كما تم تسيير العديد من السيارات المتجولة التي تحمل السلع الغذائية المختلفة "سكر ـ زيت ـ أرز ـ مكرونة ـ دقيق... الخ" بعدة مناطق منها مديريات الخدمات مثل مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة وكذلك بالسوق الحضري ومدينة إسنا، ومازالت تلك السيارات تجوب أرجاء المحافظة بالسلع المخفضة.

سابعا - 7: مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الاساسية:

في اطار مبادرة تخفيض الاسعار بنسب تصل إلى 15 – 22 % على اسعار السلع الرئيسية مثل السكر، الزيت، الارز، الجبن البيضاء، العدس، الفول، الدواجن، المسلى.. الخ استمرت محافظة الاقصر ومديرية التموين بالاقصر بالاجراءات العاجلة للسيطرة على الاسعار وتحقيق تخفيض حقيقي لهذه السلع في المحلات والسلاسل التجارية. باقامة عدد 7 معارض وشوادر على مستوى المحافظة بالاضافة إلى فروع الشركة المصرية وهايبر المصرية ببندر الاقصر والسلاسل التجارية الكبرى ( خير زمان – الرايه ماركت - كازيون ) والمحلات التجارية المشاركة في المبادرة و توفر بها كافة السلع الغذائية الاساسية بتخفيضات تصل إلى 25 % مما انعكس هذا على انخفاض فعلي وحقيقي في معظم اسعار السلع الرئيسية.

وقد لاقت تلك المبادرة ارتياحًا شديدًا من قِبل المواطنين ورضاء عن الأسعار والجودة وذلك تحت شعار محاربة الغلاء.

ثانيا:تطوير مديرية تموين الأقصر بالمديرية:

تم تطوير مبنى مديرية تموين الاقصر ومبنى ادارة تموين البياضية ومخازن المديرية وانشاء مركز خدمة مواطنين بالمديرية بعدد 3 شباك واصبح اجمالي مراكز خدمة المواطنين على مستوى المحافظة عدد 15 مركز باجمالي عدد 80 شباك وافتتاح مجمعات حياة كريمة البالغ اجمالي عددها 13 مجمع "حياة كريمة" في 13 قرية تابعة لمركزي ( اسنا – ارمنت ) باجمالي عدد 26 شباك والتي تعتبر نقلة نوعية هامة بقطاع التموين على مستوى الجمهورية، حيث تختص تلك المراكز والمجمعات بتقديم الخدمات التموينية للمواطنين فقط، وبصفة خاصة مشكلات البطاقات التموينية " فصل اجتماعي ـ بدل تالف وفاقد ـ نقل خارج المحافظة – تعديل بيانات افراد اسرة " خصم للوفاة أو السفر إلى الخارج – تغيير رقم سري " وغيرها من المشكلات التي تهم المواطن وذلك إلكترونيًا مما يؤدي إلي الفصل التام لمقدم الخدمة عن طالبها ويمنع جميع أنواع الفساد المالي والإداري وخطوة هامة نحو التحول الرقمي بالمحافظة.

ثالثا: الشكاوي الواردة للمديرية:

قامت المديرية باستقبال عدد 890 شكوى من المواطنين والمقدمة عبر البوابة الحكومية الموحدة ( رئاسة مجلس الوزراء ) والجهات الاخرى المختلفة بشأن وجود مشاكل ببطاقاتهم التموينية ( ايقاف بطاقات تموينية لتحرير محاضر تعدي– ايقاف بطاقات تموينية بسبب سرقة تيار كهربائي-ايقاف بطاقات تموينية لوجود احد متوفي - تفعيل رقم سري – اضافة زوجة محرومة غير مقيدة تموينيا – تصحيح بيانات خطأ – بطاقات موقوفة لعدم الصرف اكثر من ستة اشهر ) أو تضررهم من منشأت تموينية أو تجارية ( مخابز - منشئات غير مرخصة – سلع مجهولة المصدر- ارتفاع أسعار السلع – بيع بأزيد من السعر الرسمي ) وقد تم انجاز جميع هذه الشكاوى التي وصلت للمديرية من المواطنين والجهات المختلفة بمعدل إنجاز 100% وقد أسفر ذلك عن استمرار مديرية التموين بالأقصر للعام الخامس على التوالي بالتواجد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في إنجاز الشكاوى على بوابة الشكاوى الحكومية الإلكترونية برئاسة مجلس الوزراء.

رابعا: قطاع التجارة الداخلية والمواد البترولية:

• تم إمداد مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود بكميه قدرها 50558 طن غاز صب خلال العام وتم تعبئة وتوزيع عدد (3352900) اسطوانة منزلية + عدد (242134) اسطوانة تجارية من خلال عدد 62 مستودع بوتاجاز على مستوى المحافظة وجاري العمل بانتظام بالمصنع.

• كما تم رصد استقرار وتوافر المواد البترولية الأخرى "بنزين بأنواعه والسولار " وبالأسعار المحددة الرسمية دون أي أزمات تذكر ونلك من خلال 70 محطة وقود عاملة على مستوى المحافظة ويتم توفير تلك المنتجات ومراقبة محطات الوقود لإلزامهم بالأسعار المقررة.

• وقد تحدد لهذا النوع من الشكاوى الأرقام التالية (مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية )

( 01068909030 ) - ( 01005850133 ).

خامسا: المطاحن ونوعية الدقيق المنتج:

التزم قطاع مطاحن الأقصر " مطحن الاتحاد بالأقصر– مطحن ارمنت – مطحن إسنا " بإنتاج الدقيق استخراج 87.5 % المطابق للمواصفات المقررة وبالأوزان المقررة القانونية مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد تلك المطاحن في حالة المخالفة حيث يتم اخذ عينات دورية وشهرية لإرسالها لمعامل الوزارة للتحليل مع اتخاذ اللازم قانونا في حالة عدم مطابقة العينات للمواصفات القياسية المقررة والقانونية.

سادسا: القمح المحلي الذي تم توريده:

بلغت كمية القمح الموردة للصوامع والشون بالمحافظة عام 2024 كمية قدرها 17390،651طن + 442،282 طن تم توريدها خارج المحافظة تقاوي تم استلامهم من المزارعين خلال موسم توريد القمح ومن الجدير بالذكر أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن.