وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.. جاء بها:-

بمشاعر الإعتزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة.. أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى وأصدق الأمانى.. بمناسبة العــــام الميــلادى الجـديــد.

يطل علينا هذا العام وتتواصل مسيرة العمل الوطنى نحوتحقيق غدٍ مشرق بالآمال.. لترسيخ دعائم الإستقرار لشعب عظيم إصطف خلف قيادتكم الحكيمة.. وواجه التحديات بإيمان وبإرادة وطنية مُستبشرًا بما تحقق من مشروعات.. ومُتطلعًا للمزيد من الإنجازات لتحيا مصر دائمًا واحة للأمن والأمان.

حفظكم الله سيادة الرئيس قائدًا أبيًا.. وحفظ مصر من كل سوء ونحن فى جهاز الشرطة على عهدنا.. نمضى بعزيمة ثابتة وبصمود لا يلين لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء.

وكل عام وسيادتكم بخير

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب".. جاء بها:

يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم وللسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهانى بمناســــبة حلول العام الميلادى الجديد.

إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى.. ونستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية.. لتحقيق الأمن والإستقرار.. إستكمالًا للجهود الوطنية المضنية فى مجال التنمية والبناء.. لنرجو المولى جلت قدرته.. التوفيق لمسيرتكم المعطاءة.. ولمؤسستنا التشريعية السداد.. حفظ الله مصر.. ورعى شعبها.. إنه نعم المولى ونعم النصير.

وكل عـــام وسيادتكم بخــير،،

