وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد

حوادث
وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة  للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء"... جاء بها: 
يسرنى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد.. أن نُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى.. راجين من المولى جلت قدرته لمسيرتكم.. دوام التوفيق والسداد. 

ونحن على أعتاب عام جديد.. نرجوه مفعمًا بالإنجازات.. مكللًا بالنجاحات.. تتضافر جهود مؤسسات الدولة المصرية.. لتكون قاطرة لدفع مسيرة العمل الوطنى.. نحو آفاق التنمية والبناء.. لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة. 
وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير،،

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