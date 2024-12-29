انطلاق الاختبارات في المواد العلمية بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية

أخبار مصر
بوابة الفجر

بدأت المدارس الإبتدائية والإعدادية، اليوم الأحد، في تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية المختلفة، في المواد العملية للمرحلة الإعدادية والثانوية

وعقدت المدارس تقييمات في المواد العملية للطلاب وفق الجداول التي تم إعلانها من الإدارات التعليمية.

وتنطلق اختبارات الطلاب في المواد غير المضافة للمجموع نهاية الأسبوع الجاري كما سيتم عقد امتحان الفصل الدراسي الأول فى المواد الدراسية الأساسية 11 يناير المقبل.

من جانبه، نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما أثير خلال الساعات الماضية من منشورات وأنباء عبر مواقع  السوشيال ميديا بشأن عودة اللغة الأجنبية الثانية مضافة للمجموع بداية من العام الدراسي القادم.

وأشار إلى أن الوزارة لم تصدر قرارا وزاريا بإضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع واعتبارها مادة اساسية يدرسها الطلاب.

وأكد المتحدث الرسمي، أنه لا صحة لهذه الأنباء، وإنه كلام عاري تمامًا من الصحة، ومجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة.

وأهابت وزارة التربية والتعليم، بجميع الطلاب وأولياء الأمور بعدم الإنسياق وراء الشائعات التي تستهدف تشتيت الطلاب وأهمية استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية فقط.

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