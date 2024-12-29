الزراعة: الدولة أنفقت تريليون و200 مليار جنيه على زيادة الأراضي

صرح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن عام 2024 شهد تقدمًا كبيرًا في مجال الزراعة بمصر، بفضل اهتمام القيادة السياسية المستمر منذ انطلاق مسيرة التنمية قبل 10 سنوات.

وأوضح "القرش" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الجهود المبذولة ركزت على زيادة المساحات المزروعة والإنتاجية الزراعية.

زيادة مليون فدان خلال 10 سنوات

وأكد القرش أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في إضافة مليون فدان جديد إلى الرقعة الزراعية.

وأشار إلى أن المساحة المزروعة في مصر تاريخيًا كانت تقترب من 8.9 مليون فدان، لكن المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة ساهمت في رفع هذا الرقم.

وأوضح أن هناك خططًا مستقبلية لاستصلاح 4 ملايين فدان، ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالرقعة الزراعية على مدار تاريخ مصر.

تكلفة ضخمة لاستصلاح الأراضي

وأوضح أن تجهيز الفدان الواحد من الأرض الزراعية يُكلف الدولة ما بين 250 إلى 300 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الحكومة أنفقت ما يقرب من تريليون إلى 1.2 تريليون جنيه لزيادة الرقعة الزراعية خلال العقد الأخير.

مشروعات تنموية لمستقبل الزراعة

واختتم القرش حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود تمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الزراعة في مصر، حيث تعمل المشروعات الحالية والمستقبلية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاجية الزراعية، بما يعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الدول الزراعية في المنطقة.



