أولياء أمور مصر: "رأس السنة" بين بهجة الاحتفال واستعدادات الامتحانات



أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، أن الاحتفال برأس السنة يُعد مناسبة مهمة لتوديع عامٍ مضى واستقبال عام جديد، إلا أن تزامنه مع موسم الامتحانات يُشكل تحديًا كبيرًا لأولياء الأمور والطلاب في تخصيص وقت للاستمتاع.

وأوضحت الحزاوي، أنه من الممكن تحقيق التوازن بين المذاكرة والاحتفال من خلال تنظيم الوقت بشكل جيد.

واقترحت الحزاوي، على أولياء الأمور مساعدة أبنائهم في إعداد جدول للمذاكرة يتيح لهم قضاء وقت محدد للاحتفال دون التأثير على استذكار الدروس.

وأكدت أن هذه الأجواء الاحتفالية تُساهم في رفع الروح المعنوية للطلاب وتخفيف التوتر الذي يرافق فترة الامتحانات.

كما أشارت إلى إمكانية إعداد الحلويات والمأكولات المحببة لجميع أفراد الأسرة، وتقديمها بطريقة مميزة لجعل اليوم أكثر بهجة.

وأوصت بتشجيع الأبناء على القيام بأنشطة إبداعية مثل تصميم كروت تهنئة بالعام الجديد وتوزيعها على الأصدقاء، مما يُعزز لديهم الشعور بالمشاركة والاحتفال.

واقترحت تنظيم احتفال بسيط داخل المنزل يتضمن جلسة عائلية تجمع أفراد الأسرة في أجواء دافئة، يتم فيها الحديث عن خطط العام الجديد ومشاركة الألعاب العائلية، والتقاط الصور التذكارية.

كما يمكن مشاهدة أحد الأفلام المميزة المرتبطة برأس السنة مثل فيلم Home Alone، أو بعض أفلام الكرتون التي تناسب جميع الأعمار مثل The Polar Express، وChristmas Carol، وArthur Christmas، وKlaus.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إجازة نصف العام الدراسي، حيث تبدأ يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر لمدة 15 يومًا، لتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025. وأشارت الوزارة إلى أن الدراسة بالفصل الدراسي الأول ستستمر حتى يوم الخميس 23 يناير المقبل، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير 2025.

ختامًا، شددت الحزاوي على أهمية استثمار هذه المناسبة في تعزيز الروابط الأسرية وتهيئة الأبناء نفسيًا خلال فترة الامتحانات، مؤكدة أن الاحتفال برأس السنة يمكن أن يكون فرصة مثالية لتحقيق التوازن بين الترفيه والمسؤوليات الدراسية.