مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية كوريا في ضحايا تحطم طائرة جنوب غرب سول

أصدرت وزارة الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج، بيانا صحفيا، بشأن تحطم الطائرة الكورية، لتعزيز القيادة والشعب في ضحايا الحادث الأليم.

وجاء نص البيان كالآتي:



تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية كوريا الصديقة في ضحايا تحطم الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير" أثناء هبوطها بجنوب غرب العاصمة سول يوم ٢٩ ديسمبر، مما أسفر عن سقوط عشرات من الضحايا والمصابين.



وتؤكد مصر على تضامنها الكامل مع جمهورية كوريا، حكومة وشعبا، في مواجهة آثار هذا الحادث المروع، ومواساتها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

