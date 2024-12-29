في هذا الموعد.. كاظم الساهر يلتقي بجمهوره في أبو ظبي

الفجر الفني
كاظم الساهر
كاظم الساهر

استمرارََا لحفلات الموسم الشتوي، يستعد النجم كاظم الساهر لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في أبو ظبي، وذلك يوم 8 فبراير المقبل.

تفاصيل ألبوم "مع الحب"


وفي وقت لاحق، طرح الفنان كاظم الساهر ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أغنية "Hold your fire"

 

كما طرح كاظم الساهر مؤخرًا أغنية "Hold your fire"، والتي تدعم الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الاحتلال الصهيوني، حيث علق الساهر على الأغنية وقال "أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعدًا إنسانيًا عمليًا يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصًا".


أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.

الاحتلال الصهيوني أبوظبي ألبوم مع الحب الفنان كاظم الساهر الموسم الشتوي النجم كاظم الساهر كاظم الساهر

مواد متعلقة

في هذا الموعد.. كاظم الساهر وجورج وسوف يحييان حفلًا غنائيًا ضخمًا في دبي

الأكثر قراءة

كورة لايف مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر دون توقف

شاهد مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر عبر يوتيوب بجودة HD

رابط حصري الآن بدون تقطيع مباشر عبر توتير لمتابعة مباراة ليفربول ضد وست هام دون تقطيع

يلا شوت الآن.. ⛹️بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام الآن بجودة عالية

لاعب ريال مدريد يوقع عقدًا لنادٍ إنجليزي مدته 10 سنوات

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري

يلا شوت LFC اليوم.. مشاهدة بث مباشر ليفربول ووست هام دون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز