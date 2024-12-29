في هذا الموعد.. كاظم الساهر يلتقي بجمهوره في أبو ظبي

استمرارََا لحفلات الموسم الشتوي، يستعد النجم كاظم الساهر لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في أبو ظبي، وذلك يوم 8 فبراير المقبل.

تفاصيل ألبوم "مع الحب"



وفي وقت لاحق، طرح الفنان كاظم الساهر ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أغنية "Hold your fire"

كما طرح كاظم الساهر مؤخرًا أغنية "Hold your fire"، والتي تدعم الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الاحتلال الصهيوني، حيث علق الساهر على الأغنية وقال "أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعدًا إنسانيًا عمليًا يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصًا".



أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.