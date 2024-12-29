رياضة أسيوط تنظم يومًا رياضيا للمدرسة السمعية بساحل سليم

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جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 

 

 


 

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة  نظمت يوما رياضيا احتفالًا في إطار باليوم العالمي للمعاق وحيث قام مركز شباب ساحل سليم التابع لإدارة شباب ساحل سليم بدعوة المدرسة السمعية داخل المركز لحضور اليوم الذي تم خلاله تنفيذ العديد من الألعاب التي تناسبهم مثل نط الحبل، اللعب بالبلونات، وألعاب رياضية واللعب بالتنورة والحصان، وتوزيع هداية علي الطلاب وبريك 

 

وبمشاركة 50 تلميذ من داخل المدرسة موضحًا أن اليوم يهدف إلي الترفيه عن أطفال ذوي الإعاقة ودمجهم فالمجتمع وجذبهم للمشاركة بأنشطة مركز الشباب

 

 فضلًا عن التعرف علي أماكن جديدة وأشخاص جدد خارج نطاق المدرسة وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

 

 مؤكدًا على أهمية تطبيق الدمج بالطريقة الصحيحة والإستفادة من قدرات ذوي الإحتياجات الخاصة لكونهم جزء لا يتجزء من المجتمع.

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