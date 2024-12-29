بدء تدريبات التأهيل التربوي والتأهيل البدني والذهني (الدفعة الرابعة)
تعلن إدارة التنمية البشرية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، تحت رعاية سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، عن بدء تدريبات التأهيل التربوي والتأهيل البدني والذهني للمرشحين المنشورة أسمائهم بالكشوف المرفقة.
والذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الرابعة)، وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 4 يناير 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة رقم (1)
ويحضر كل مرشح للتدريب بالإدارة التعليمية التي يقع بها محل سكنة المدون ببطاقة الرقم القومي حسب الأماكن المحددة لكل إدارة بالجدول المنشور.
يرجى سرعة استكمال البيانات من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/SFEPgUcpkv639Y147