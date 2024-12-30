وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام العملية التعليمية بإدارة نبروه (صور)

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جولة وكيل تعليم الدقهلية
جولة وكيل تعليم الدقهلية

أجرى الدكتور  أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية جولة لمتابعة إدارة نبروه التعليمية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية،تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

و قام  مدير المديرية بزيارة المدارس وهي  :

-نبروه الإعدادية بنات
-المؤسسة الابتدائية
-المشاركة الابتدائية
-أشرف جاويش الثانوية

وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

وخلال الجولة  اطلع  مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم ووجه  بعض الأسئلة للطلاب للاطلاع علي مستوى تحصيلهم واستيعابهم للمناهج كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية

جولة وكيل تعليم الدقهلية

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